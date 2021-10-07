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Spor

Diego Rossi: Şampiyonluğa kilitlendik

Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi sarı lacivertlilerde şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Rossi, 'Şampiyonluğa kilitlendik. Sezonu mutlu noktalayıp, hep birlikte şampiyonluk kutlamaları yapmak istiyoruz.' dedi.

7 Ekim 2021 Perşembe 10:05 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 10:05
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Los Angeles FC'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Diego Rossi, her geçen gün artan form grafiğiyle dikkat çekiyor.

ABD'de forma giydiği için Türk futbolseverlerin pek fazla tanımadığı Uruguaylı forvet, ligde oynadığı 5 maçta 1 gol 3 asistlik performansıyla alkışlandı.

Hala uyum sürecinde olduğunu dile getiren Rossi, daha büyük başarılar için camiaya söz verdi.

"ŞAMPİYONLUĞA KİLİTLENDİK"

Sarı lacivertli taraftarlara övgüler yağdıran 23 yaşındaki Uruguaylı futbolcu şunları söyledi:

"Onlar itici gücümüz. Pandemi nedeniyle şu anda stadımızın yarısı doluyor. Yine de ortaya çıkan atmosfer mükemmel. Stat dolu olduğundaki görüntüyü hayal bile edemiyorum.

Şampiyonluğa kilitlendik. Sezonu mutlu noktalayıp, hep birlikte şampiyonluk kutlamaları yapmak istiyoruz"

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