Diego Rossi: Sevilla maçında ofansif oyuncuların rolü önemli

Sevilla maçı öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus'la birlikte basın mensuplarının karşısına çıkan Diego Rossi, yarınki maça ilişkin görüşlerini paylaştı.

Yarınki maçın kendileri için güzel bir meydan okuma olacağını belirten Rossi, "En iyi şekilde hazırlandık. Evimizde, taraftarımızın önünde alacağımız iyi bir sonucun önemli olacağını biliyoruz. Yarınki maçta goller atmak önemli. İlk maçta sonuçtan dolayı 2 gollük dezavantajımız var. Ofansif oyuncuların rolü önemli. Neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Biz işimizi yapacağız." diye konuştu.

Bu sezon 11 asist ve 3 golü bulunduğu hatırlatılıp, takıma katkısı sorulan Uruguaylı futbolcu, "Bir oyuncu her zaman takımına yardım etmek için oynar. Özellikle gol katkısı her oyuncu için çok önemli. Ben de asistlerimle takımıma yardım etmeye çalışıyorum. Bu sayılar sadece benim değil, takım uyumunun bir yansıması." ifadelerini kullandı.

Bazen eleştirilmesine değinen Rossi, "Futbol bu. Oyuncular her zaman eleştirilebilirler. Bunlara hazır olmanız gerekiyor. Eleştirilerin işinizi etkilememesi gerekiyor. Her gün bir önceki günden daha iyi olmak için çalışmalarımı sürdürüyorum." değerlendirmesinde bulundu.