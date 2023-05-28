Diego Rossi yerine dünya yıldızı

Yeni sezon transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'den bir dikkat çekici hamle daha geldi. Sarı-Lacivertliler daha önce de menajeri ile görüştüğü Hırvat sol kanat oyuncusu Ante Rebic ile yeniden temas kurdu.

DIEGO ROSSI'NİN YERİNE

Oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro civarında. Ancak 2019 yılında piyasa değeri 40 milyon Euro'yu bulmuştu.

ÇOK TECRÜBELİ

Sol kanat dışında santrfor ve forvet arkası da oynayabilen 29 yaşındaki Rebic, Hırvatistan Milli Takım formasını 42 maçta giymiş çok tecrübeli bir isim.

KİRALANMA İHTİMALİ DE VAR

Fenerbahçe'nin en kısa sürede Milan ile de temas kuracağı ve bonservis pazarlığı yapacağı ifade ediliyor. Ancak bonservis ücretinde istenilen indirim olmazsa kiralama opsiyonunun devreye sokulmaya çalışılacağı da gelen haberler arasında.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Daha önce Eintracht Frankfurt ve Fiorentina formalarını da giyen Ante Rebic bu sezon Milan formasıyla 31 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 3 gol ve 2 asiste imza attı. (Sabah)