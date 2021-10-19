19 Ekim 2021 Salı 10:28 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 18:27

Fenerbahçe'nin ABD'nin Los Angeles FC takımından kiraladığı Diego Rossi, başarılı performansıyla dikkat çekiyor. 6 Süper Lig maçında 2 gol atıp, 3 de asist yapan Uruguaylı hücumcunun form durumu ABD'den de takip ediliyor.

"ROSSI PATLAYICI BİR BAŞLANGIÇ YAPTI"

ABD Futbol Ligi'nin (MLS) resmi internet sitesinde "Diego Rossi, Los Angeles FC'den kiralık olarak gittiği Fenerbahçe'de patlayıcı bir başlangıç yaptı" başlığıyla yapılan haberde; 23 yaşındaki futbolcuyla ilgili övgü dolu sözler sarf edildi.

"HANESİNE BİR GOL DAHA EKLEDİ"

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-1 yenildiği maçta sarı lacivertli takımın tek golünü atan Rossi için "Eski Los Angeles FC yıldızı Diego Rossi pazar günü Fenerbahçe için hanesine bir gol daha ekleyerek çok iyi bir başlangıç yaptı." ifadelerine yer verildi.

"SOĞUKKANLI BİR VURUŞLA GOLÜNÜ ATTI"

Haberde, Uruguaylı futbolcunun eylül ayında Fenerbahçe'nin kadrosuna kiralık olarak katıldığı hatırlatılarak "Fenerbahçe'nin kiralık futbolcusu Rossi, Trabzonspor maçının henüz 2. dakikasında ceza sahasında boşta kalan bir topa sahip oldu ve uzak direğe soğukkanlı bir vuruşla takımını öne geçirdi." yorumu yapıldı.

6 MAÇTA 2 GOL, 3 ASİST

Fenerbahçe'nin maçı 3-1 kaybetmesine rağmen Rossi'nin başarılı performansını devam ettirdiği ifade edilirken, sarı lacivertli futbolcunun 6 Süper Lig maçında 2 gol, 3 asist yaptığı belirtildi.

10 MİLYON DOLARLIK SATIN ALMA OPSİYONU

Diego Rossi geçtiğimiz eylül ayında Los Angeles FC'den Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelmişti. Sezon sonuna kadar sarı lacivertli takıma imza atan Rossi'nin sözleşmesinde 10 milyon dolarlık satın alma opsiyonu bulunuyor.