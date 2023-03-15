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Spor

Diego Simeone, maaşında indirime gitti

Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, yönetimin sunduğu maaş indirim teklifini kabul etti. Tecrübeli çalıştırıcı 20 milyon avro yerine 16,5 milyon avro kazanacak.

15 Mart 2023 Çarşamba 21:33 - Güncelleme:
Diego Simeone, maaşında indirime gitti
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Arjantinli teknik adam Diego Simeone, Atletico Madrid'in indirim talebini kabul etti.

Atletico Madrid'de yıllık 20 milyon euro kazanan Diego Simeone, İspanya basınına göre artık daha az kazanacak.

Atletico yönetiminin talebini geri çevirmeyen Simeone, artık yılda 16,5 milyon euro kazanacak.

Daha önce 12 ylıdır Atletico Madrid'i çalıştıran Arjantinli teknik adamın sezon sonunda İspanyol ekibini bırakacağı öne sürülmüştü.

52 yaşındaki başarılı teknik adam Diego Simeone, Atletico Madrid ile 2 La Liga, 2 UEFA Avrupa Ligi, 2 UEFA Süper Kupa, 1 İspanya Süper Kupası ve 1 İspanya Kupası şampiyonluğu kazandı.

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