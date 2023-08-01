Diego Simeone: Takımın Alvaro Morata'ya ihtiyacı var

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, son haftalarda adı Inter ve Roma gibi İtalya'nın büyük takımlarıyla anılan Alvaro Morata'nın geleceği hakkında konuştu.

Moratanın oyun içindeki performansının etkili olduğunu dile getiren Simeone, "Morata bir oyuncu olarak çok önemli. Kimsede olmayan bir forvet karakterine sahip. Oyuna derinlik katıyor, takımı genişletiyor, boyu var, harika bir kafa vuruşçusu. Umarız bizimle kalır. Umarım bu engeli aşmasına yardımcı olabiliriz. Bizimle Juventus'tan daha fazla gol attı ve bu bizde coşku uyandırıyor. Takımın onun oyununa ihtiyacı var." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Atletico Madrid formasıyla geride bıraktığımız sezonda 45 karşılaşmaya çıkan İspanyol golcü Morata, 15 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti. 30 yaşındaki futbolcunun Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.