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Spor

Diego Simeone'den Çağlar Söyüncü'ye övgü

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, oyuncusu Çağlar Söyüncü hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.

30 Temmuz 2023 Pazar 20:45 - Güncelleme:
Diego Simeone'den Çağlar Söyüncü'ye övgü
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Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Manchester City maçındaki performansının ardından Çağlar Söyüncü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Arjantinli teknik adam, milli futbolcumuzu överken, "Çağlar Söyüncü bize ne olduğunu gösterdi. Çok hızlı ve güçlü bir savunmacı. Hava toplarında iyi, bize alternatifler sunuyor. Bizi mutlu ediyor. Çalışmalarda en iyilerden biri oldu. Çok fazla rekabet olacak ve onun gibi çalışan oyunculara ihtiyacımız var" dedi.

27 yaşındaki futbolcu, Leicester City ile sözleşmesini tamamlamasının ardından Atletico Madrid'e 4 yıllık imza atmıştı.

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