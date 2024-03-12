Diego Simeone'den 'intikam' açıklaması!

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Inter ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesi konuştu.

Diego Simeone yaptığı açıklamada, "Takıma inancım tam. Inter şu anda çok formda ancak bizim için de artık intikam vakti. Bizim için harika bir maç oynayacağımızdan eminim. Çok net fikirlerim var ve başımıza neler geldiğini anlıyorum. Hata yaparsanız kaybedersiniz." dedi.

Başarılı teknik adam ayrıca, "Kim daha fazla konsantre olursa o kazanacak. Kesinle iyi bir mücadele olacak. Antoine Griezmann'ındönüşü taktiksel açıdan bize daha fazla çözüm sunuyor." ifadelerini kullandı.

İlk maçta Inter'e 1-0 mağlup olan Atletico, çarşamba günü 23.00'te rövanş mücadelesine çıkacak.