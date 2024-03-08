Dietmar Hamann: Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilir

Bayern Münih'in eski oyuncularından Dietmar Hamann, kulübün Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansıyla ilgili konuştu.

Hamann, "Elbette biraz şans gerekiyor ama Bayern Münih hızını arttırır ve Manchester City ile Real Madrid'i geçerse, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için büyük bir şansa sahip olacak. Diğer takımların maçlarını izledim. Manchester City dışında sakınacakları takım yok" dedi.

Haman ayrıca, "Eğer her zaman Lazio'ya karşı oynadıkları gibi oynasalardı, her şey yolunda giderdi. Ancak Lazio'nun en iyi takımlardan biri olmadığını unutmamalıyız. Salı günü kazanılan galibiyet önemliydi. Aksi takdirde mart ayında kupaya veda edeceklerdi. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi ligde de performans göstermek önemli" sözlerini sarf etti.

Bundesliga'da lider Bayer Leverkusen'in 10 puan gerisinde kalan Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Lazio'yu 3-0 mağlup etmiş ve Devler Ligi'nde çeyrek finale yükselmişti.