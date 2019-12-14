17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8147
  • 6,4658
  • 275.387
  • 110477
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Dili ters dönen kaleciye hakem müdahale etti

Diyarbakır Amatör Ligi B Grubu'nda mücadele eden Silvan Aslanspor Diyarbakır Sur Gençlikspor'u 3-0 yenerek galip gelirken, 44. dakikada dili ters dönen kaleciye maçın hakemi müdahale ederek olası bir üzücü olayı önledi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Silvan ilçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısının 43. dakikasında Silvan Aslanspor oyuncusu Rohat Yayan'ın ayağından golü bularak 1-0 öne geçti. Maçın 44. dakikasında konuk takım Sur Gençlikspor'un kalecisi Haluk Ay'ın yere düşmesiyle beraber dili ters döndü. Dakikalarca yerde kalan Haluk Ay'a maçın hakemi Eray Yılmaz ile sağlık görevlisi müdahale etti. Dili ters dönen kaleci Haluk Ay dili düzeltildikten sonra kendi isteğiyle maça devam etti. Bitiş düdüğünden sonra sahaya gelen sağlık ekipleri kaleci Haluk Ay'a müdahale etti. Kaleci Haluk ikinci yarıya devam ederek maçı tamamladı.
 
Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Silvan Aslanspor geliştirdiği ataklar sonucu 81. dakikada Rohat Yayan'ın ayağında ikinci kez bulduğu gol ile 2-0 öne geçmeyi başardı. Bu dakikadan sonra oyuna giren Medet Kaydu, 85. dakikada attığı gol ile 3-0 öne geçerek rahat bir nefes aldı. İlerleyen dakikalarda her iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi ve Silvan Aslanspor, Diyarbakır Sur Gençlikspor'u 3-0 yenerek 3 puanı alan taraf oldu.

Bakan Kurum: Projelerimizi sahada hızlı bir şekilde başlattık

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Galatasaray'a Onyekuru müjdesi!

Galatasaray'a Onyekuru müjdesi!

Bakan Çavuşoğlu'ndan Katar'da diplomasi trafiği

Bakan Çavuşoğlu'ndan Katar'da diplomasi trafiği

İstanbul'da hareketli dakikalar

İstanbul'da hareketli dakikalar

Hatay'da fabrikada patlama

Hatay'da fabrikada patlama

Yer: Eminönü! Onlarca metre uzunluğunda kuyruk oluştu

Yer: Eminönü! Onlarca metre uzunluğunda kuyruk oluştu

İstanbul'da metroda izdiham: Nedeni belli oldu

İstanbul'da metroda izdiham: Nedeni belli oldu

MSB'den 'sınır nöbeti' paylaşımı: Beğeni yağdı

MSB'den 'sınır nöbeti' paylaşımı: Beğeni yağdı

İhbar üzerine ele geçirildi: 500 bin TL değerinde

İhbar üzerine ele geçirildi: 500 bin TL değerinde
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan, Kardemir Kız AİHL öğrencilerine görüntülü mesajla başarı diledi

Başkan Erdoğan, Kardemir Kız AİHL öğrencilerine görüntülü mesajla başarı diledi

Pirinç tanesine İhlas suresini yazdı

Pirinç tanesine İhlas suresini yazdı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA