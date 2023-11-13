Dimitris Itoudis: Alınacak galibiyetlerin öneminin farkındayız

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'la karşılaşacak Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis, zorlu bir maça çıkacaklarını belirtti.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde karşılaşmayla ilgili görüşlerine yer verilen Itoudis, zorlu bir deplasman mücadelesine çıkacaklarını ifade ederek, "Kızılyıldız, çok yetenekli bir takım. Özellikle yaratıcı kısaları ve atletik uzunları sayesinde hücumda çok deneyimli ve iyi bir ekiple karşılaşacağız. Zorlu bir maç bizi bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertli basketbolculardan Şehmus Hazer ise peş peşe iki deplasman maçına çıktıklarının altını çizerek şunları kaydetti:

"Alınacak galibiyetlerin öneminin farkındayız. Eksiklerimiz var ama Partizan müsabakasında takım olarak iyi bir mücadele gösterdiğimize inanıyorum. Kızılyıldız'a karşı bu oyunumuzu 40 dakikaya yayarak galip gelmeye çalışacağız."