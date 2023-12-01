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Spor

Dimitris Itoudis'den galibiyet sözleri!

THY EuroLeague'de sahasında Real Madrid'i 100-99 yenen Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, maç sonrasında galibiyeti değerlendirdi.

1 Aralık 2023 Cuma 00:11 - Güncelleme:
Dimitris Itoudis'den galibiyet sözleri!
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Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, THY EuroLeague'in 11. haftasında 100-99 kazanılan Real Madrid maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARLA KAZANDIK"

Taraftarın desteğine dikkat çeken Itoudis, "İlk olarak takımımı tebrik etmek istiyorum. Tam olarak taraftarla birlikte kazandık. Aslında bütün istatistiklerden öte inançtan, mücadeleden bahsetmek lazım. Bunları istatistiklerde göremezsin. Bir arada kaldık. 14-15 sayıdan geri geldik. Vazgeçmedik. Kısa 5'le, uzun 5'le oynadık. Switch yaptık, yapmadık. Geri döndük. Real Madrid, en iyi takımdı, en iyi basketbolu oynuyorlardı, son şampiyon. Biz mağlubiyet serisinden gelmiştik." dedi.

"GERİ DÖNDÜK, GERİ DÖNDÜK!"

Kötü geçen sürece değinen Itoudis, "Sakatları geri döndürmek çok zordu. İnanmaya devam etti oyuncularım. Taraftarlar, desteklemeye devam etti ve bizi bu noktaya getirdiler. Sadece ummuyorum, inanıyorum ki bu galibiyet çok iyi gelecek. Özgüvenimiz sallantıdaydı ama geri döndük, geri döndük! Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum." dedi.

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