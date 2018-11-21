Dinamo Moskova - Fenerbahçe: 1-3
CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Rusya'nın Dinamo Moskova takımını 3-1 yendi.
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Rusya ekibi Dinamo Moskova'yı 3-1 mağlup etti.
Başkent Moskova'daki Dinamo Spor Salonu'nda oynanan maçı sarı-lacivertliler, 25-17, 17-25, 25-18 ve 25-11'lik setlerle 3-1 kazandı.
Bu sonuçla Fenerbahçe, turnuvaya galibiyetle başladı. Sarı-lacivertliler, gruptaki ikinci maçında 19 Aralık'ta Polonya'nın Chemik Police takımını ağırlayacak.
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