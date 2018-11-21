Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Dinamo Moskova - Fenerbahçe: 1-3

CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Rusya'nın Dinamo Moskova takımını 3-1 yendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Rusya ekibi Dinamo Moskova'yı 3-1 mağlup etti.
 
Başkent Moskova'daki Dinamo Spor Salonu'nda oynanan maçı sarı-lacivertliler, 25-17, 17-25, 25-18 ve 25-11'lik setlerle 3-1 kazandı.
 
Bu sonuçla Fenerbahçe, turnuvaya galibiyetle başladı. Sarı-lacivertliler, gruptaki ikinci maçında 19 Aralık'ta Polonya'nın Chemik Police takımını ağırlayacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Polisiyedeki tanıdık: Peyami Safa

Polisiyedeki tanıdık: Peyami Safa

Türk botu Yunan askeri gemisini böyle kovaladı

Türk botu Yunan askeri gemisini böyle kovaladı

Yemek kartları ile ilgili yeni düzenleme

Yemek kartları ile ilgili yeni düzenleme

Gümüşhane'deki somon üreticileri dünya pazarında söz sahibi olmak istiyor

Gümüşhane'deki somon üreticileri dünya pazarında söz sahibi olmak istiyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA