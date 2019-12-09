Dirar 11’e, Ozan ortaya
FENERBAHÇE’DE Göztepe deplasmanında sarı kart görerek cezalı duruma düştüğü için Gençlerbirliği mücadelesinde takımı yalnız bırakan Nabil Dirar, Sivas’a karşı 11’de forma giyecek.
- Star Spor
Teknik Direktör Ersun Yanal’ın Ozan’ı orta sahaya çekip, kaptan Emre Belözoğlu’nu yedek soyundurarak dinlendireceği öğrenildi.
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