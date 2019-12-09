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Dirar 11’e, Ozan ortaya

FENERBAHÇE’DE Göztepe deplasmanında sarı kart görerek cezalı duruma düştüğü için Gençlerbirliği mücadelesinde takımı yalnız bırakan Nabil Dirar, Sivas’a karşı 11’de forma giyecek.

  • Star Spor
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Teknik Direktör Ersun Yanal’ın Ozan’ı orta sahaya çekip, kaptan Emre Belözoğlu’nu yedek soyundurarak dinlendireceği öğrenildi.

Necip Fazıl Fikir Araştırma Ödülü sahiplerinden Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın 24 Portre´de

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