İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2023 Salı / 19 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5222
  • EURO
    21,4058
  • ALTIN
    1277.72
  • BIST100
    4536.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Direkt biletini kestiler! Fransa'da Cengiz Ünder depremi: Ortalık yıkıldı
Spor

Direkt biletini kestiler! Fransa'da Cengiz Ünder depremi: Ortalık yıkıldı

Milli futbolcu Cengiz Ünder geçtiğimiz günlerde teknik direktörü Igor Tudor ile kriz yaşamıştı. Fransız kulübün yıldız oyuncuyu sezon sonunda satış listesine koyduğu belirtildi. Marsilya, Cengiz Ünder için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. İşte detaylar...

9 Mayıs 2023 Salı 21:08 - Güncelleme:
Direkt biletini kestiler! Fransa'da Cengiz Ünder depremi: Ortalık yıkıldı
ABONE OL

Şampiyonluk mücadelesi veren Marsilya'da gündem Cengiz Ünder ve Igor Tudor... Kaybedilen maç sonrasında Marsilya'da kriz çıktı ve Igor Tudor ile Cengiz Ünder'in arasındaki ipler tamamen koptu.

MARSİLYA'DA CENGİZ ÜNDER KRİZİ

Geçtiğimiz maçta Lens'e 2-1 mağlup olan ve Ligue 1 şampiyonluğu yolunda büyük bir yara alan Marsilya'da, maç sonunda soyunma odasında teknik direktör Igor Tudor ateş püskürdü.

Cengiz Ünder başta olmak üzere birkaç futbolcusunu, oyun disiplinine uymadıkları gerekçesiyle eleştirdi. Soyunma odasındaki eleştiri boyutu artınca anlık kriz yaşandı ve Tudor'un ekibi olaya müdahale etti.

CENGİZ ÜNDER TAKIMDAN AYRILACAK

Marsilya yönetimi bu yaz kadro planlamasında büyük bir yeniliğe gidecek. Takıma en az 8-9 transfer yapacak. Gelecek olanların yanında kadrodan da gidenler olacak. Matteo Guendouzi, Cengiz Ünder , Leo Balerdi, Pau Lopez ve Valentin Rongier gibi piyasa değeri yüksek isimlere gelen teklifler değerlendirilecek.

CENGİZ ÜNDER'İN MARSİLYA KARNESİ

Marsilya formasıyla şu ana kadar 42 resmi maça çıkan Cengiz Ünder, 5 gol 6 asistlik bir performans sağladı.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.