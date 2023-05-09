Direkt biletini kestiler! Fransa'da Cengiz Ünder depremi: Ortalık yıkıldı

Şampiyonluk mücadelesi veren Marsilya'da gündem Cengiz Ünder ve Igor Tudor... Kaybedilen maç sonrasında Marsilya'da kriz çıktı ve Igor Tudor ile Cengiz Ünder'in arasındaki ipler tamamen koptu.

MARSİLYA'DA CENGİZ ÜNDER KRİZİ

Geçtiğimiz maçta Lens'e 2-1 mağlup olan ve Ligue 1 şampiyonluğu yolunda büyük bir yara alan Marsilya'da, maç sonunda soyunma odasında teknik direktör Igor Tudor ateş püskürdü.

Cengiz Ünder başta olmak üzere birkaç futbolcusunu, oyun disiplinine uymadıkları gerekçesiyle eleştirdi. Soyunma odasındaki eleştiri boyutu artınca anlık kriz yaşandı ve Tudor'un ekibi olaya müdahale etti.

CENGİZ ÜNDER TAKIMDAN AYRILACAK

Marsilya yönetimi bu yaz kadro planlamasında büyük bir yeniliğe gidecek. Takıma en az 8-9 transfer yapacak. Gelecek olanların yanında kadrodan da gidenler olacak. Matteo Guendouzi, Cengiz Ünder , Leo Balerdi, Pau Lopez ve Valentin Rongier gibi piyasa değeri yüksek isimlere gelen teklifler değerlendirilecek.

CENGİZ ÜNDER'İN MARSİLYA KARNESİ

Marsilya formasıyla şu ana kadar 42 resmi maça çıkan Cengiz Ünder, 5 gol 6 asistlik bir performans sağladı.



Star Gazetesi