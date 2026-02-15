İSTANBUL 23°C / 13°C
Spor

Diyarbakır'da puanlar paylaşıldı

Amed SK ile Sakaryaspor 1-1 berabere kalırken yeşil-siyahlıların galibiyet hasreti 8 maça yükseldi. Ev sahibi ekip 50 puana ulaşarak zirve takibini sürdürdü.

15 Şubat 2026 Pazar 18:15
Trendyol 1.Lig'in 25. hafta maçında Sakaryaspor, Amed SK'ye konuk oldu.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Amed SK'nin golünü dakika 45'te Florent Hasani kaydetti. Sakaryaspor'a beraberliği getiren golü ise dakika 74'te Poyraz Efe Yıldırım attı.

Sakaryaspor'da Lukasz Zwolinski, 90+2. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Sakaryaspor'un ligde galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Sakaryaspor, puanını 24 yaptı. Amed SK, 50 puana yükseldi.

1.Lig'in gelecek haftasında Sakaryaspor, Pendikspor'u konuk edecek. Amed SK, Sarıyer deplasmanına gidecek.

