İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2023 Pazartesi / 1 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6347
  • EURO
    30,5847
  • ALTIN
    1780.27
  • BIST100
    7723.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Djokovic, sezonu zirvede tamamlamayı garantiledi
Spor

Djokovic, sezonu zirvede tamamlamayı garantiledi

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde mücadele eden Novak Djokovic, ilk maçını kazanarak 2023 yılını dünya sıralamasının zirvesinde kalmayı garantiledi.

AA13 Kasım 2023 Pazartesi 14:39 - Güncelleme:
Djokovic, sezonu zirvede tamamlamayı garantiledi
ABONE OL

İtalya'nın Torino kentindeki Pala Alpitour'un ev sahipliği yaptığı sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'nde, Tekler Yeşil Grup'ta Sırp Djokovic ile 8 numaralı seribaşı Danimarkalı Holger Rune karşılaştı.

Rakibini 7-6, 6-7 ve 6-3'lük setlerin ardından 2-1 mağlup eden Djokovic, gruptaki ilk maçını kazandı. 36 yaşındaki tenisçi, bu sonuçla 8. kez sezon sonunu zirvede tamamlamayı garantileyerek bu alandaki rekorunu geliştirdi.

ATP sıralamasında zirvede kalma süresini 440 haftaya çıkaran Djokovic, kendine ait dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan en yaşlı erkek tenisçi rekorunu da geliştirmiş oldu.

Grubun diğer maçında ise İtalyan Jannik Sinner, Yunan Stefanos Tsitsipas'ı 2-0 (6-4, 6-4) mağlup etti.

  • djokovic
  • tenis
  • ATP Finalleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.