Doğan Alemdar'ın çekingenliği takımını yaktı!

Star.com.tr 25 Ocak 2022 Salı 17:27 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 17:32

Doğan Alemdar'ın takımı Rennes, Fransa Ligue 1'in 22. haftasında Clermont'a konuk oldu. Gabriel Montpied Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 2-1 kazandı.

Clermont'a galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Lucas Da Cunha ve 71. dakikada Jordan Tell attı. Rennes'ın tek golü ise 19. dakikada Baptiste Santamaria'dan geldi.

Rennes bu sonuçla 34 puanda kalırken Ligue 1'de 5. sırada yer aldı. Clermont ise 21 puanla 15. basamakta bulunuyor.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Türk kaleci Doğan Alemdar 90 dakika sahada kaldı. Fransız basını 19 yaşındaki file bekçisinin performansına 10 üzerinden 4 puan verdi.

"DOĞAN ALEMDAR İKİNCİ GOLDE ÇAKILI KALDI"

Ouest-France gazetesi Doğan Alemdar'ın oyunu hakkında "61. dakikada Lucas Da Cunha'nın attığı golde fazla bir şey yapamasa da, 71'de Jordan Tell'in kafa vuruşunda yerinde tamamen çakılı kalarak gole destek verdi! Topu filenin arkasına atmak dışında onu iş başında pek görmeyeceğiz." yorumunu yaptı.

"DOĞAN ALEMDAR'IN ÇEKİNGENLİĞİ..."

Bir dönem Rennes altyapısında çalışan futbol adamı Theo Rauzy ise Stade Rennes Online'daki maç analizinde Doğan Alemdar'ın hatalarını sıraladı. Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio'nun karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada, savunmada markaj ve agresiflik konusunda sorun yaşadıklarını söylediğini hatırlatan Rauzy şunları söyledi:

"Genesio'nun yanıldığını söylemek zor. Örneğin ikinci golde Rennes'in stoperi Loic Bade, rakibiyle yeterince temas halinde olmadığı için çok kolay geçildi ve Jordan Tell kafayla golü attı. Bu pozisyonda, her zaman kale çizgisine yakın duran ve havadan çıkışlarla savunmasını nadiren rahatlatan Doğan Alemdar'ın çekingenliğinin de altını çizebiliriz. Alemdar kötü bir konumda ve Tell'in gol atmak için seçtiği yakın direğe çok fazla boşluk bırakıyor."

DOĞAN ALEMDAR 4 MAÇTA 4 GOL YEDİ

Sezon başında Kayserispor'dan Rennes'e transfer olan Doğan Alemdar, Fransız takımıyla 4 resmi maça çıktı. Genç file bekçisini bu maçlarda kalesinde toplam 4 gol gördü.