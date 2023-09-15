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Spor

Doğan Erdoğan Göztepe'de

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, geçtiğimiz sezonu Hollanda'nın Fortuna Sittard takımında geçiren orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan'ı kadrosuna kattı.

15 Eylül 2023 Cuma 11:48 - Güncelleme:
Doğan Erdoğan Göztepe'de
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Milli aranın ardından 1. Lig'in 5. haftasında pazar günü saat 19.00'da başlayacak maçta Gürsel Aksel Stadı'nda Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, transferde Doğan Erdoğan'la anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar son olarak Hollanda'nın Fortuna Sittard takımında forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzaladı.

TRABZONSPOR'DA DA OYNADI

Orta alanda 6 numara pozisyonunda görev yapan Doğan, Samsunspor'da kariyerine başladı. Bu kulüpte profesyonel olan Doğan, ardından Avusturya'ya gidip LASK Linz takımında forma giydi. Avusturya'da 2018-2019 sezonun devre arasında alt ligde FC Junior forması giyen futbolcu, ertesi sezon Türkiye'ye dönüp sırasıyla Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK takımlarında oynadı.

GEÇEN SEZON 27 MAÇA ÇIKTI

Geçen sezon Fortuna'da 27 müsabakaya çıkan Doğan Erdoğan, bin 704 dakika süre aldı. Doğan, aynı zamanda U15, U18, U19 ve U21 milli takımlarında da görev yaptı.

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