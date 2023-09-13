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Spor

Doğan Erdoğan, Göztepe'nin radarında

Trendyol 1. Lig ekibi Göztepe Fortuna Sittard forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan'ı kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

IHA13 Eylül 2023 Çarşamba 11:07 - Güncelleme:
Doğan Erdoğan, Göztepe'nin radarında
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Göztepe, son olarak Fortuna Sittard forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Trendyol 1. Lig'de sezona istediği gibi bir giriş yapamayan Göztepe, ilk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Durum böyle olunca çözümü kadroyu güçlendirmekte arayan İzmir ekibi, orta sahaya takviye daha yapmak için çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı yöneticiler, son olarak Fortuna Sittard forması giyen ve kulübü bulunmayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan ile temasa geçti. Transferde önemli bir mesafe kaydeden İzmir ekibinin oyuncu ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Öte yandan Göztepe, yaz transfer döneminde Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu'dan Ali Dere, Ankara Keçiörengücü'nden Ogün Bayrak, Southampton'dan Mateusz Lis, Çaykur Rizespor'dan Kubilay Kanatsızkuş, Trabzonspor'dan Taha Altıkardeş, Konyaspor'dan Mame Diouf, Alanyaspor'dan Ümit Akdağ, Samsunspor'dan Celil Yüksel, KV Kortrijk'den Billal Messaoudi, MKE Ankaragücü'nden Fıratcan Üzüm ve Alanyaspor'dan ise Ahmed Ildız'ı kadrosuna katmıştı.

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