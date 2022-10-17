İngiltere Championship'in 14. haftasında Hull City, Birmingham'ı konuk etti. Karşılaşmadan 2-0 yenik ayrılan ev sahibi takım ligdeki kötü gidişini sürdürdü.

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DOĞUKAN SİNİK YİNE SAKATLANDI

'nın patronu olduğu Hull City'ye geçtiğimiz yaz büyük umutlarla transfer edilen'in bu takımdaki talihsiz performansı ise devam ediyor. İspanya'da gündem İsmail Yüksek! Devre arasında geliyorlar

Sakatlığı nedeniyle 2 ay sahalardan uzak kalan ve ligdeki ilk 11 maçı kaçıran Doğukan, sahalara döndükten yaklaşık 20 gün sonra bir kez daha sakatlık geçirdi. Birmingham maçının 63. dakikasında sakatlanan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, yerini Will Jarvis'e bıraktı.

STEFAN KUNTZ DA İZLEDİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un da tribünden takip ettiği maçı tamamlayamayan Doğukan Sinik'in durumu İngiliz basınında "büyük talihsizlik" olarak yorumlandı.

Star Gazetesi