İSTANBUL 19°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2022 Pazartesi / 22 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,592
  • EURO
    18,0849
  • ALTIN
    988.041
  • BIST100
    3716.67
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İspanya'da gündem İsmail Yüksek! Devre arasında geliyorlar
Spor

İspanya'da gündem İsmail Yüksek! Devre arasında geliyorlar

Fenerbahçe'nin formda futbolcusu İsmail Yüksek'i Celta Vigo ve Villarreal'in izlemeye aldığı öğrenildi. İki İspanyol kulübünün ara transfer döneminde İsmail Yüksek için Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

Sabah17 Ekim 2022 Pazartesi 11:30 - Güncelleme:
İspanya'da gündem İsmail Yüksek! Devre arasında geliyorlar
ABONE OL

2020 senesinde Fenerbahçe'ye imza atan İsmail Yüksek, başarılı çıkışı ile Avrupa'nın da dikkatini çekti.

İSMAİL YÜKSEK, JORGE JESUS İLE YÜKSELİŞE GEÇTİ

Geçtiğimiz sezonları Anadolu'da kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte önemli bir yükseliş gösterdi. Özellikle Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda hem defansif hem de hücuma katkı noktasında takıma oldukça faydası olan başarılı oyuncu, Jesus'un 'şok pres' sisteminde de kritik bir rol üstleniyor.

İstifa tezahüratı sonrası ilginç çıkış! "Sergen hoca gelirse..."

CELTA VIGO VE VILLARREAL İZLİYOR

Sabah'ın haberine göre; sadece 2 ay gibi kısa bir sürede kalitesini ve potansiyelini belli eden İsmail Yüksek, İspanya La Liga'nın önemli takımlarından Celta Vigo ve Villarreal'in scoutlarını peşine taktı. Geçen hafta oynanan Avrupa Ligi'ndeki AEK Larnaca maçında Fenerbahçeli orta saha oyuncusunu canlı takip eden bu iki kulübün, transfer planlamasında yer alan İsmail için devre arasında sarı-lacivertli kulübün kapısını çalabileceği gelen haberler arasında.

Taraftarlar hocasını böyle uyardı! "Ismael uyuma..."

İSMAİL YÜKSEK'İN HEDEFİ LA LİGA

İsmail Yüksek, 2021'de F.Bahçe'den kiralık olarak Bursaspor'a gittiğinde verdiği bir röportajda İspanyol ekiplerini çok sıkı takip ettiğini belirterek, "Avrupa'da futbol oynamak isterim. La Liga benim stilime daha uygun. Hedefim orada forma giymek" demişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.