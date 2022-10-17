İSTANBUL 19°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2022 Pazartesi / 22 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5915
  • EURO
    18,0985
  • ALTIN
    989.006
  • BIST100
    3724.37
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İstifa tezahüratı sonrası ilginç çıkış! ''Sergen hoca gelirse...''
Spor

İstifa tezahüratı sonrası ilginç çıkış! ''Sergen hoca gelirse...''

Beşiktaş taraftarlarının Valerien Ismael'i istifaya davet ederek 'Sergen Yalçın' tezahüratları yapmasının TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci ilginç sözlerle değerlendirdi.

17 Ekim 2022 Pazartesi 10:17 - Güncelleme:
İstifa tezahüratı sonrası ilginç çıkış! ''Sergen hoca gelirse...''
ABONE OL

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Zorlu müsabaka 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

Siyah-beyazlı taraftarlar teknik direktör Valerien Ismael'i istifaya davet ederken, tribünlerden "Sergen Yalçın" tezahüratları yükseldi.

Taraftarlar hocasını böyle uyardı! "Ismael uyuma..."

TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci taraftarın bu tepkisini çarpıcı sözlerle değerlendirdi:

"SEYİRCİ OYUNCU DEĞİŞTİRDİ"

"Alanya, Karagümrük maçlarında da söyledim. İlk yarıda oyun evet. İkinci yarıda oyun gelişmiyor. Bugün seyirci oyuncu değiştirdi işte. Seyirci de son noktada bağırdı 'İstifa istifa'. Ben bir şey demem, karar vericiler verir kararı. Beşiktaş taraftarı, bir karar vermiş. 'İstifa' kolay kolay denilmez. Karar uygulanır mı bilmiyorum."

"SERGEN HOCA GELİRSE HERKES 'HOŞGELDİN' DER"

"Beşiktaş'ın saha içindeki oyun gidişatı iyi değil. Artık skorlar da gelmiyor. Sergen Hoca için taraftar her zaman bağırır. Sergen Hoca kendisi istifa etti diye biliyoruz. Bunu da bilmek lazım. Sergen Hoca'yı taraftar yollamadı ki. 30 bin kişi 'Sergen Hoca İstifa' diyene kadar kalmalı. Öyle bir kredisi var dedik burada. Sergen Hoca'yı yönetim yollamadı, taraftar göndermedi. Gelirse de herkes 'Hoşgeldin' der."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.