İstifa tezahüratı sonrası ilginç çıkış! ''Sergen hoca gelirse...''

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Zorlu müsabaka 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

Siyah-beyazlı taraftarlar teknik direktör Valerien Ismael'i istifaya davet ederken, tribünlerden "Sergen Yalçın" tezahüratları yükseldi.

"SEYİRCİ OYUNCU DEĞİŞTİRDİ"

Taraftarlar hocasını böyle uyardı! "Ismael uyuma..." TRT Spor yorumcusutaraftarın bu tepkisini çarpıcı sözlerle değerlendirdi:

"Alanya, Karagümrük maçlarında da söyledim. İlk yarıda oyun evet. İkinci yarıda oyun gelişmiyor. Bugün seyirci oyuncu değiştirdi işte. Seyirci de son noktada bağırdı 'İstifa istifa'. Ben bir şey demem, karar vericiler verir kararı. Beşiktaş taraftarı, bir karar vermiş. 'İstifa' kolay kolay denilmez. Karar uygulanır mı bilmiyorum."

"SERGEN HOCA GELİRSE HERKES 'HOŞGELDİN' DER"

"Beşiktaş'ın saha içindeki oyun gidişatı iyi değil. Artık skorlar da gelmiyor. Sergen Hoca için taraftar her zaman bağırır. Sergen Hoca kendisi istifa etti diye biliyoruz. Bunu da bilmek lazım. Sergen Hoca'yı taraftar yollamadı ki. 30 bin kişi 'Sergen Hoca İstifa' diyene kadar kalmalı. Öyle bir kredisi var dedik burada. Sergen Hoca'yı yönetim yollamadı, taraftar göndermedi. Gelirse de herkes 'Hoşgeldin' der."