Doğuş Balbay 2 yıl daha Anadolu Efes'te
Anadolu Efes, takım kaptanı Doğuş Balbay'ın sözleşmesini 2 yıl uzattığını açıkladı.
Turkish Airlines Euroleague finalinde CSKA Moskova'ya kaybedip sezonu 2. tamamlayan Anadolu Efes'te imzalar devam ediyor.
Lacivert beyazlı takım başantrenör Ergin Ataman'ın yanı sıra Bryan Dunston, Krunoslav Simon ve Vasilije Micic'le sözleşme uzatmıştı.
Son imza ise kaptan Doğuş Balbay'dan geldi. Anadolu Efes, 30 yaşındaki guardla 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
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