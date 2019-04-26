Domagoj Vida'ya sürpriz talip!

Avrupa takımlarının Vida'ya ilgisi bitmek bilmiyor. İngiliz ve İtalyan takımlarının ardından İspanyol kulüplerinden Espanyol'un da Hırvat futbolcuyu yakın takibe aldığı gelen bilgiler arasında.

RUBI ONU ÇOK İSTİYOR

Espanyol Teknik Direktörü Rubi'nin Naldo ve Hermoso'nun performansından memnun olmadığı ve yeni sezonda Vida'nın alınması için yönetime tavsiye kararında bulunduğu öğrenildi.

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için planlar yapan İspanyol kulübünün yöneticilerinin Vida'yı sezon sonuna kadar izlemeye devam edeceği ve Mayıs sonunda Beşiktaş'ın kapısını çalacağı öne sürüldü.

WOLVERHAMPTON DA PEŞİNDE!

Bu arada İngiliz basını, Rusya'daki Dünya Kupası finalinin ardından Wolverhampton'ın transfer etmeye çalıştığı Domagoj Vida için sezon sonu bir kez daha girişimde bulunacağını duyurdu. 'Kurtlar'ın hedefinde 15 milyon euroya Vida'yı almak var' başlığıyla verilen haberde, Beşkitaş'ın Hırvat yıldızının bu sezon ortaya koyduğu performansla Premier Lig'e girme şansını yükselttiği vurgulandı.

"VIDA BİR İSTİKRAR ABİDESİ"

Tottenham'la da ismi anılan Vida'ya Beşiktaş'ın 20 milyon euro değer biçtiği, ancak Wolves'in 15 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı da belirtilen haberde şu yorum yapıldı:

"Hırvatistan'ın Dünya Kupası finaline ulaşmasında büyük payı bulunan Domagoj Vida, Beşiktaş'ta gösterdiği performansla istikrarını ortaya koydu. Neredeyse 12 aydır aynı çizgisini ve performansını korudu."

(Takvim)