Domenec Torrent: 7 gün içerisinde kendimizi geliştirdik

20 Ocak 2022 Perşembe 22:41 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 22:41

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Domenec Torrent, "Uzatmalarda iki gol attılar. 1-2 olduktan sonra skor, gol atma şansımız vardı. İkinci yarıda daha iyi oynadığımıza inanıyorum. Savunmada ve ofansif olarak birebirlerde kayıplarımız oluyor, kaybediyoruz. Dönen topları kazanamıyoruz. Takım son 20 dakikada gerçekten sıkıntı yaşıyor." dedi.

Sarı-kırmızılı takımdaki eksiklerden bahseden Torrent, "7-8 eksiğimiz var. Bahane değil ama bu gerçek. Ne varsa o. Bizim burada olma sebebimiz takımın iyi sonuçlar çıkarmamasıydı. 7 günde gerçekten daha iyi oynadığımızı söyleyebiliriz. 7 gün içerisinde kendimizi geliştirdik. 3 tane de önemli maç vardı. Bunları düşündüğümüz zaman kendimizi geliştirmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Daha çok kendimizi geliştirmemiz gereken yer ruh hali." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor maçı hakkında gelen soru üzerine Torrent, "Bazı oyuncuları geri döndürebilecek miyiz ona bakacağız. Sonra çalışacağız. Biz gelirken bu durumu biliyorduk. Antrenman yapmadan 7 gün içerisinde 3 tane maç olması söz konusu. Victor, Taylan, Berkan gibi oyuncular geri dönecek. Galatasaray gibi bir takım Galatasaray'a yakışır sonuçlar alamayınca oyuncular etkileniyor. Taraftarı mutlu etmek için daha iyi sonuçlar almamız gerekiyor." açıklamasını yaptı.