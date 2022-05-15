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Spor

Domenec Torrent futbolcuları çıldırttı, Galatasaray'da isyan çıktı!

Domenec Torrent'in oyuncu tercihleri ve bütün oyun planını Kerem Aktürkoğlu üzerine kurması Galatasaray'da birçok futbolcunun tepkisine neden oldu. İşte Galatasaray'daki kaos ortamının detayları...

Sabah15 Mayıs 2022 Pazar 12:25 - Güncelleme:
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Galatasaray'da başarının yolu Florya'dan geçiyor ve hafta içinde röportajlar için kapıları açılan tesisteki hava, son dönemde yaşanan başarısızlığı özetliyor. Teknik heyetinden futbolcusuna kadar Florya'daki herkes, sezonun bir an önce bitmesini bekliyor. İşte Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'da yaşanan kaosun nedenleri:

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OYUNCULAR KULÜP ARIYOR

1- 11 Haziran'da seçime gidecek Galatasaray'da hoca ve başkan konusunda yaşanan belirsizlik, futbol takımını olumsuz etkiledi. Oyuncular bu kaosun yeni sezonda da devam edeceğini düşünüyor ve bu yüzden ayrılmak istiyor. Menajerleri, sarı-kırmızılı oyunculara kulüp arıyor.

2- Maaşlar iki ay geriden geliyor ve maçlara motivasyon bir türlü sağlanamıyor. Sosyal medyadaki taraftar tepkisi, keyifleri kaçırıyor.

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3- Domenec Torrent, takımda disiplini sağlayamadı. Mostafa Mohamed, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan ve Halil Dervişoğlu istedikleri süreyi alamadıkları için İspanyol hocaya kızgın.

4- Torrent'in bütün planını Kerem Aktürkoğlu üzerine kurması, oyuncu grubu tarafından eleştiriliyor.

5- Fatih Terim döneminde sakatlandıklarında fedakârlık yaparak beklenenden önce sahaya çıkan oyuncular, Torrent görevdeyken tedavi süreçlerinde geri adım atmıyor.

  • Galatasaray
  • Domenec Torrent
  • Mostafa Mohamed
  • Alexandru Cicaldau
  • Olimpiu Morutan

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