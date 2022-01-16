Domenec Torrent: Gelişmemiz gerekiyor

16 Ocak 2022 Pazar 22:15 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 22:15

Fatih Terim'in ayrılığı sonrasında Galatasaray 'da teknik direktörlük koltuğuna oturan ve 4 gün sonra Hatayspor maçına çıkan Domenec Torrent ilk maçından puan çıkaramadı. 4-2 sona eren Hatayspor mağlubiyeti sonrasında üzgün olduğu görülen İspanyol çalıştırıcı gelişmeleri gerektiğini söyledi.

"BERABERLİĞİ ARARKEN..."



Ancak bugün sadece 3 puan kaybettiklerini vurgulayan Torrent, "Sadece 4 gündür buradayız. 3-2 yenik duruma düştüğümüzde beraberlik için hamle yaptık, bu yüzden dördüncü golü yedik. Dördüncü golden sonra 3 puan kaybettiğimizi anladık fakat sadece 3 puan kaybettik. Gelişmemiz gerekiyor. Çok fazla kontratak yedik bugün. Bunların önüne geçmeliyiz. Daha iyi bir performans sergilemiş olsaydık, daha iyi bir sonuca ulaşacaktık. Afrika Kupası'na gitmiş oyuncularımız var, sakatlanan oyuncularımız var. Bunların hepsi, bahane olarak kullanılmaması gereken şeyler. Daha fazla çalışmamız gerekiyor." dedi.

"TRANSFER İÇİN KAFAMDA BİR ŞEYLER VARDI"

Tecrübeli hoca transferle ilgili soruya ise, "Galatasaray'ın daha önceden maçlarını izlediğimde kafamda belli bir şey oluşmuştu. Fakat ben burada sadece hocayım. Bu transfer işi yönetimle kulüp olarak almamız gereken bir karar." açıklamalarında bulundu.