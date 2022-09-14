Domenec Torrent Süper Lig'e dönüyor

Galatasaray'daki performansıyla oldukça eleştirilen Domenec Torrent, yeni başkanın seçilmesiyle takımdan ayrılmıştı. Torrent, sarı kırmızılı takımdan ayrıldı fakat Türkiye'den henüz ayrılmadı. Tüm bu gelişmeler sonrası bomba bir iddia ortaya atıldı.

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ÇALIMBAY'IN YERİNE TORRENT

Sabah'ın haberine göre; Sivasspor'un Rıza Çalımbay'ın yerine Domenec Torrent'i takımın başına getirmek istediği iddia edildi.

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BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇINI İZLEDİ

İspanyol teknik adam, Süper Lig'deki maçları da yakından takip ediyor. Torrent son olarak Beşiktaş - Sivasspor maçını Vodafone Park'ta izledi.