Fotomaç 16 Ocak 2022 Pazar 09:26 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 09:26

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent ile ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

Terim'in halefinin sözleşmesinin sarı-kırmızılıların tarihinde görülmemiş bonuslara sahip olduğu ortaya çıktı.

Şampiyonluk iddiası kalmayan sarı-kırmızılı takımda yönetim, yeni hocasını Avrupa hedefine motive etmeye çalıştı.

İspanyol çalıştırıcı için sözleşmeye lig ikinciliği, üçüncülüğü hatta dördüncülüğü için geçerli başarı primleri koyuldu.

Bu arada Fatih Terim'e sadece lig şampiyonluğu için 3 milyon TL prim ödenecekti.