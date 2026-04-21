Domenico Tedesco: Bu maç ayağa kalkmak için bir fırsat

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, açıklamalarda bulundu.

Tedesco, Fenerbahçe'nin her kulvarda aynı hedefle sahaya çıktığını vurgulayarak, "Bizim amacımız her oynadığımız maçı kazanmak, kupa ya da lig. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. İlk hedef, ikinci hedef olarak bir ayrım yapmıyoruz. Fenerbahçe'deyseniz her maçı kazanmak için oynarsınız. Bu maç, yarı final ve ayağa kalkmak için bir fırsat. Son maç, bizim için kolay değildi. Bu maça hazırlanmak için elimizden geleni yaptık." ifadelerini kullandı.

Son oynanan karşılaşmanın ardından takımın ruh haline de değinen deneyimli teknik adam, "Modumuz üzgündü, hayal kırıklığı yaşıyorduk. Bu olmasaydı, yanlış mantalite olurdu. O maçı tekrar izlerdim. Çok çok iyi oynadık, pek çok açıdan iyi işler yaptık. Rakibimiz de kolay değildi. Oyuncularıma 'Zor sezon oldu, hem saha içinde hem saha dışında çok şey yaşadık. 2-3 defa bunların üstesinden geldik. Tekrar yaparız.' dedim." şeklinde konuştu.

Geçmişe takılmadan yola devam edilmesi gerektiğini belirten Tedesco, "Saha dışına odaklanmamak, geçmişe bakmamak gerekiyor. Rizespor maçı artık geçmişte kaldı. Geleceği değiştirme imkanımız var. Gelecekteki şeylerden biri de bu kupa maçı ve gelecekteki lig maçları..." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.