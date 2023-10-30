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Spor

Dominik Livakovic aday kadroda

Fenerbahçeli kaleci Dominik Livakovic, Hırvatistan Milli Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Letonya ve Ermenistan ile oynayacağı maçların aday kadrosunda bulunuyor.

IHA30 Ekim 2023 Pazartesi 18:27 - Güncelleme:
Dominik Livakovic aday kadroda
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Fenerbahçeli kaleci Dominik Livakovic, Hırvatistan Milli Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Letonya ve Ermenistan ile oynayacağı maçların aday kadrosunda yer aldı.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri Türkiye'nin de yer aldığı D Grubu'nda bulunan Hırvatistan, Letonya ve Ermenistan ile oynayacağı maçların aday kadrosunu açıkladı. Hırvatistan Milli Takımı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile aday kadro duyurulurken, Fenerbahçe'de forma giyen file bekçisi Dominik Livakovic de kadroda yer aldı.

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