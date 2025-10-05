Dominik Livakovic İspanya'da beklentinin altında kaldı

Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

BEKLENTİLERİN UZAĞINDA

Sarı-lacivertli formayla iki sezon geçiren ve yeni bir başlangıç yapmak isteyen Hırvat kaleci, şu ana kadar beklentilerinin oldukça uzağında kaldı.

HİÇBİR RESMİ MAÇTA FORMA GİYEMEDİ

La Liga'da 8. hafta itibarıyla sadece 3 puan toplayarak son sırada bulunan Girona'da Livakovic henüz hiçbir resmi maçta görev alamadı. 30 yaşındaki file bekçisi, kalede rekabet halinde olduğu Arjantinli kaleci Paulo Gazzaniga'nın gerisinde kaldı.

İspanyol basınından Besoccer'ın haberine göre, Gazzaniga son performansıyla Girona kalesine kimin geçeceğine dair tartışmalara son verdi. Arjantinli eldivenin, La Liga'nın 7. haftasında Espanyol'a karşı oynanan karşılaşmada kalesini gole kapatarak sezon başındaki eleştirilerin aksine oldukça iyi bir performans sergilediği aktarıldı.

Ayrıca Besoccer'da yer alan bir diğer haberde, Girona Teknik Direktörü Michel'in önündeki Valencia ve Barcelona maçlarının büyük önem taşıdığı belirtildi. Haberde, Michel'in Valencia karşısında iç sahada galibiyet alamaması ve milli ara sonrasında Barcelona deplasmanından da puansız dönmesi halinde görevinde ciddi şekilde sıkıntıya düşebileceği vurgulandı.