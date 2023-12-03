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Spor

Dominik Livakovic moral olarak çöktü! Kale İrfan Can Eğribayat'a emanet

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic son alınan Nordsjaelland mağlubiyetinin ardından moral olarak çöktü. Teknik direktör İsmail Kartal'ın Sivasspor maçında İrfan Can Eğribayat'ı ilk 11'de oynatması bekleniyor. İşte detaylar...

3 Aralık 2023 Pazar 10:48 - Güncelleme:
Dominik Livakovic moral olarak çöktü! Kale İrfan Can Eğribayat'a emanet
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Sezon başında Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan Hırvat kaleci Dominik Livakovic resmen yıkıldı. 28 yaşındaki deneyimli file bekçisi Livakovic, Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde karşı karşıya geldiği Nordsjaelland maçı sonrası moral olarak çöktü.

Geçtiğimiz günlerde Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'a karşı alınan 6-1'lik sonucun ardından Livakovic sarı lacivertli ekipte ayakta kalan, takımı son ana kadar savunan ve skor farkının daha da büyümesini engelleyen isim oldu. Ancak alınan sonuç Hırvat eldiveni, çok oldukça etkiledi.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT YENİDEN İLK 11'DE

Maç süresince takım arkadaşlarını sürekli uyaran oyuncu üzüntüsünü atlatamadı. Sarı lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal ise Livakovic bu üzüntüsünün ardından Sivasspor maçında kaleyi İrfan Can Eğribayat'a teslim etmeyi planlıyor.

DOMİNİK LİVAKOVİC'İN PERFORMANSI

Bu sezon sarı lacivertli forma ile tüm kulvarlarda 13 resmi maça çıkan Hırvat eldiven kalesinde 17 gol görürken 6 maçta ise kalesini gole kapadı


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