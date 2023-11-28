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Spor

Dominik Livakovic'ten çarpıcı itiraf!

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Dominik Livakovic, ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu. Hırvat kaleci, ataklarda neden çok fazla öne çıktığına da değindi.

28 Kasım 2023 Salı 20:28 - Güncelleme:
Dominik Livakovic'ten çarpıcı itiraf!
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Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Dominik Livakovic, ülkesi Hırvat basınına açıklamalarda bulundu. Livakovic, ataklarda neden çok fazla öne çıktığını da açıkladı.

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, ülkesinde verdiği röportajda sarı-lacivertlilerle ilgili önemli ifadeler kullandı. İşte Livakovic'in sözleri...

"GÜZEL ŞEYLER SÖYLEYEBİLİRİM"

-Fenerbahçe sezona harika başladı, daha sonra kötü sonuçlar aldı ama artık Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi vermeniz çok muhtemel. Kulüpten memnun musun? Dinamo'dan ne kadar farklı?

"Hem Fenerbahçe'nin hem de Dinamo'nun oyuna karşı güçlü bir tutkusu var. Genel olarak her iki kulübün de takdir ettiğim ve her birinin getirdiği ayrıntılardan keyif aldığım benzersiz nitelikleri var. Fenerbahçe kulübüne ve taraftarına gelince, burada çok iyi karşılandım. Şimdilik sadece güzel şeyler söyleyebilirim."

"AKTİF ROL OYNAMAM GEREKİYOR"

-Daha çok kalenin dışında, hatta ceza sahasının dışında oynadığınızı fark ettik, bu kulüpteki antrenörün bir isteği mi?

"Milli Takım'da ve Fenerbahçe'de, savunma neredeyse merkezde duruyor. Bu da kalecinin daha aktif bir rol oynamasını gerektiriyor. Yani olası bir kontra atağı zamanında önlemek için öne çıkıyorum"

"İSTANBUL HEYECAN VERİCİ"

-İstanbul'da neyi sevdiniz ve neyi sevmediniz?

"İstanbul'da hayat heyecan verici. Şehir zengin kültürü ve tarihiyle çok renkli. Hırvatistan'da olduğu gibi burada da futbol bir spordan çok daha fazlası ve her taraftarın fotoğraf çektirme ya da konuşma isteğine saygı duyuyorum. Antrenmanlara odaklandığım için şu ana kadar İstanbul'u çok fazla görmeye vaktim olmadı ama kesinlikle görmek istiyorum"

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