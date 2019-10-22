Dört as yok, bir şüpheli

SEZON başında bu yana sakatlıklardan yana dertli olan Beşiktaş, zorlu haftaya girilirken yine aynı dertten muzdarip... Kartal perşembe günü Avrupa Ligi’nde Braga ile belki de kader maçına çıkacak. Hafta sonu da Galatasaray ile derbi oynayacak. Braga maçında sakatlıkları bulunan isimlerden Burak’ın yanı sıra Dorukhan, Gökhan ve N’koudou da takımdaki yerlerini alamayacaklar. Ruiz’in durumu ise arkadaşlarına göre biraz daha iyi. Braga maçındaki durumu maç saatinde belli olacak Ruiz, derbide ise oynayabilecek.