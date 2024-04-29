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Spor

Dört büyüklerden Ada çıkarması! Golcü yıldız için harekete geçtiler

Süper Lig devleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, sezon sonunda Leicester City ile olan sözleşmesi sona erecek olan Kelechi Iheanacho için harekete geçti.

29 Nisan 2024 Pazartesi 18:42 - Güncelleme:
Dört büyüklerden Ada çıkarması! Golcü yıldız için harekete geçtiler
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Trendyol Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken takımlar bir yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız vermeye başladı.

DÖRT BÜYÜKLER AYNI İSMİN PEŞİNDE

İngiliz basınında çıkan habere göre Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş, Leicester City ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Kelechi Iheanacho için harekete geçti.

Haberin detaylarında Leicester City ile Championship'te şampiyonluğa ulaşan 27 yaşındaki Nijeryalı santrforun şu an için yeni sözleşmeye sıcak bakmadığı ve takımdan ayrılmak istediği söylendi.

Ayrıca sezon başında Trabzonspor'un, yıldız oyuncuyla ilgilendiği ancak Paul Onuachu'yu kiraladığı ve Onuachu'nun bonservisini almaması durumunda Trabzonspor'un bu transferde önde olduğu da iddia edildi.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Leicester City formasıyla 25 resmi maça çıkan Kelechi Iheanacho bu karşılaşmalarda 6 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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