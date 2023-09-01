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Spor

Dortmund evinde Heidenheim engeline takıldı

Bundesliga'nın 3. haftasında Borussia Dortmund, sahasında ligin yeni ekibi Heidenheim'la 2-2 berabere kaldı.

1 Eylül 2023 Cuma 23:37 - Güncelleme:
Dortmund evinde Heidenheim engeline takıldı
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Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Borussia Dortmund, sahasında ligin yeni ekibi Heidenheim'ı konuk etti.

Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

Ev sahibi Borussia Dortmund 15'de Brandt ve 15. dakikada Emre Can'ın golleriyle iki farklı öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. 61'de Dincki ve 82'de Kleindienst'ın golleri maça beraberliği getirdi ve mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla Borussia Dortmund 5 puana yükselirken Heidenheim ise 1 puanda kalarak 3 puan umutlarını sonraki haftalara taşıdı.

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