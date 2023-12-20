Dortmund'da kötü gidişat sürüyor!

Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Mainz 05 ile karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'taki mücadele 1-1 sona erdi.

Dortmund, 29. dakikada Julian Brandt ile öne geçerken, Mainz bu gole 43. dakikada Sepp van den Berg ile karşılık verdi.

Giovanni Reyna, Dortmund'u uzatma dakikalarında öne geçirirken, bu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Borussia Dortmund'da milli futbolcumuz Salih Özcan, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasreti maça çıkan Borussia Dortmund, puanını 27 yaptı. Mainz 05 ise 10 puana yükseldi.

Dortmund, ligde gelecek hafta Darmstadt deplasmanına gidecek. Mainz 05, sahasında Wolfsburg ile karşı karşıya gelecek.