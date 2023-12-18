Dortmundlu oyunculardan şikayet! Edin Terzic'e yol göründü

Şampiyonlar Ligi'nde "ölüm grubu" olarak gösterilen gruptan lider çıkmasına rağmen Bundesliga'da 5. sırada kendisine yer bulabilen Borussia Dortmund'da flaş bir iddia ortaya atıldı.

EDIN TERZIC İSTENMİYOR

Sky Sports Almanya'da yer alan habere göre Borussia Dortmund adı verilmeyen ancak lider oyunculardan oluşan bir grup kulübün CEO'su Hans-Joachim Watzke'ye teknik direktör Edin Terzic ile devam etmenin takım için iyi olmayacağını bildirdi.

Haberin devamına göre ise Hans-Joachim Watzke'nin, Edin Terzic ile yollarını ayırması halinde ilk adayının Oliver Glasner olduğu da söylendi.

70 MAÇTA 40 GALİBİYET

2022 yılında Borussia Dortmund'un başına geçen Edin Terzic, takımın başında 70 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 40 galibiyet, 15 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı ve maç başına 1.93 puan ortalaması yakaladı.