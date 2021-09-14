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Spor

Dortmund'u Beşiktaş maçı öncesi korku sardı!

Şampiyonlar Ligi'nde yarın deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Borussia Dortmund'un yöneticisi Sebastian Kehl, Vodafone Park'taki atmosferden çekindiklerini açıkladı.

14 Eylül 2021 Salı 10:03 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 10:03
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Beşiktaş'ın yarın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Borussia Dortmund'tan dikkat çekici açıklamalar geldi. Alman ekibinin yöneticilerinden Sebastian Kehl, "Çok duygusal bir maç olacak. Türk taraftarlar İstanbul'da bizi bir kazanın içine koymaya çalışacak. Bundan eminiz. Ama elimizde Beşiktaş'a karşı hayatta kalmanın yolları da var" ifadelerini kullandı.

Dortmund sportif direktörü Michael Zorc da İstanbul'da kendilerini zorlu bir maçın beklediğini belirtti.

Bilindiği gibi Beşiktaş'ın daha önce karşılaştığı Leipzig'de Timo Werner, Vodafone Park'taki tezahüratlardan dolayı kulağından rahatsızlık geçirmişti.

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