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Spor

Dortmund'un gözü Club Brugge'ün yıldızında

Kadrosunu ileriye dönük olarak güçlendirmek isteyen Borussia Dortmund transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda.

19 Eylül 2023 Salı 20:29 - Güncelleme:
Dortmund'un gözü Club Brugge'ün yıldızında
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Borussia Dortmund, Club Brugge forması giyen Antonio Nusa'yı kadrosuna katmak istiyor.

Alman devi Borussia Dortmund, Club Brugge forması giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Antonio Nusa için harekete geçti.

İNGİLİZLER DE PEŞİNDE

Club Brugge'nin genç yıldız adayını isteyen yalnızca Borussia Dortmund değil. İngiltere'nin dev takımları da Antonio Nusa'nın peşinde.

The Athletic'de yer alan habere göre Liverpool, Chelsea ve Arsenal'de 18 yaşındaki yıldız adayını transfer etmek istiyor.

11 MAÇA ÇIKTI

Club Brugge formasıyla 11 resmi maça çıkan Antonio Nusa bu karşılaşmalarda 2 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

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