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  • Dortmund'un kötü gidişatına Edin Tercih de çare olamadı
Spor

Dortmund'un kötü gidişatına Edin Tercih de çare olamadı

Bundesliga'nın 13. haftasında Dortmund, deplasmanda Union Berlin'in konuğu oldu. An der Alten Försterei Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Union Berlin 2-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

19 Aralık 2020 Cumartesi 01:05 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 01:05
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Karşılaşmada ilk yarıda gol sesi çıkmazken ikinci yarıda hareketli anlar yaşandı. 57. dakikada Awoniyi'nin golüyle Union Berlin'in golü gelirken 60. dakikada 16 yaşındaki Moukoko'nun golüyle Dortmund eşitliği yakaladı. 78. dakikaya gelirken Marvin Friedrich'in golü ev sahibini tekrar öne geçirdi. Kalan dakikalarda iki takım da gol için savaşsa da başarılı olamadı ve Union Berlin sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Dortmund Favre'ın ardından göreve getirdiği Edin Terzic yönetiminde ilk mağlubiyetini almış oldu.

Bu sonucun ardından Dortmund 22 puanda kalırken Union Berlin ise 21 puana yükseldi.

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