İSTANBUL 19°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2021 Salı / 29 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2922
  • EURO
    10,1464
  • ALTIN
    489.544
  • BIST100
    1453.18
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dorukhan Toköz adım adım Fenerbahçe'ye
Spor

Dorukhan Toköz adım adım Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe'nin geçen sezondan beri kadrosuna katmak istediği Dorukhan Toköz artık sarı lacivertli takıma transfer olmaya çok yakın.

11 Mayıs 2021 Salı 11:17 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 11:24
ABONE OL

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer listesinde yer alan, ara transferde ise Sarı-Lacivertli renklere bağlanmasına ramak kalan Dorukhan Toköz'ün transferi bir türlü gerçekleşmemişti.

Emre Belözoğlu'nun takımında görmek için büyük çaba harcadığı Dorukhan'ın Beşiktaş'la olan sözleşmesinin bu sezon sonunda bitmesi, Sarı-Lacivertliler'in elini kolaylaştırıyor. Başarılı oyuncunun kulübü Beşiktaş'la yapacağı son görüşme sonrası Sarı-Lacivertli kulüp devreye girecek ve transferi sonlandırmak için son teklifini yapacak.

Fanatik

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.