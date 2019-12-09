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Douglas devreyi kapattı

Süper Lig’in 14. haftasında Kasımpaşa’ya konuk olan Beşiktaş’a Douglas’tan kara haber geldi.

  • Star Spor
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Siyah-Beyazlılar’ın sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı sağ kanat oyuncusunun arka adalesindeki sakatlık nedeniyle ilk yarıyı kapattığı bildirildi. Sağlık ekibinin Douglas’ı ikinci yarıya yetiştirmeye çalışacağı kaydedildi. Bu arada sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almayan N’Koudou’nun Fenerbahçe derbisine yetişme ihtimalinin yüzde 50 olduğu öğrenildi. Kartal’a Viktor Ruiz’in sakatlığı da devam ediyor.

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