Douglas kontenjana takıldı

KARTAL, aradığı sağ beki İtalya’da değil, Sivasspor’da buldu. Başkan Fikret Orman, Çizme seferinde yaptığı görüşmelerde Teknik Direktör Şenol Güneş’in sağ beke istediği takviyeyi yapamayınca, rota değiştirildi. Fatih Aksoy transferi sırasında Sivasspor’dan Douglas’ı isteyen Beşiktaş olumlu yanıt aldı. Futbolcu ile yapılan görüşmeler de olumlu sonuçlandı. Ancak Beşiktaş bu transferi henüz resmen açıklayamıyor. Çünkü, İsimat Mirin’in de kadroya katılmasıyla Siyah-Beyazlı takımdaki yabancı oyuncu sayısı 14’e yükseldi. Beşiktaş’ın yeni bir lejyoner takıma katması için bir yabancısını satması gerekiyor. Yönetim şu anda Love’ı elden çıkarmaya çalışıyor. Love ya da bir başka yabancı giderse, Douglas hemen imza için İstanbul’a getirilecek.