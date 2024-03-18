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Spor

Dries Mertens, Galatasaray'dan en formda sezonunu yaşıyor

Galatasaray'ın 37 yaşındaki Belçikalı oyuncusu Dries Mertens, en golcü sezonunu yaşıyor.

18 Mart 2024 Pazartesi 14:37 - Güncelleme:
Dries Mertens, Galatasaray'dan en formda sezonunu yaşıyor
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Galatasaray'ın 37 yaşındaki Belçikalı oyuncusu Dries Mertens, sarı-kırmızılı ekipteki en formda sezonunu geçiriyor.

Geçtiğimiz sezon tek kulvarda yarışan Galatasaray'da Dries Mertens, 29'u ilk 11 olmak üzere toplamda 33 karşılaşmada forma giydi.

Söz konusu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 4 asistlik katkı sağlayan tecrübeli oyuncu, bitime 8 hafta kala geçen seneki istatistiklerinin üzerine çıktı.

PAŞA'YI DA BOŞ GEÇMEDİ

Süper Lig'in 30'uncu haftasında alınan 4-3'lük Kasımpaşa galibiyetinde mücadelenin 27'nci dakikasında açılış golünü kaydeden Dries Mertens, bu sezon 8'nci kez fileleri havalandırmış oldu.

8 golün yanında 8 asistle oynayan Mertens, aynı zamanda bu gol ile Galatasaray kariyerindeki en golcü sezonunu da yaşamış oldu.

Sarı-kırmızı formayla; 28'i Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası, 11'i UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2'si UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplamda 42 maçta forma giyen Belçikalı oyuncu, istikrarlı oyunuyla da Okan Buruk'un ilk 11'deki vazgeçilmez oyuncularından biri oldu.

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