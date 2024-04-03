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Spor

Dries Mertens, Hatayspor'a karşı da etkiliydi

Süper Lig'de son olarak Hatayspor'u 1-0 yenen Galatasaray'da yıldız oyuncu Dries Mertens, performansıyla yine sahanın en iyilerindendi.

Fanatik3 Nisan 2024 Çarşamba 11:48 - Güncelleme:
Dries Mertens, Hatayspor'a karşı da etkiliydi
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Galatasaray'da son dönemin formda oyuncularının başında gelen Dries Mertens, Hatayspor karşısında da etkiliydi.

Milli aradan önce 4-3 kazanılan Kasımpaşa deplasmanında 1 gol ve 1 asistle oynayan Dries Mertens, dün akşam 12. dakikada Mauro Icardi'nin attığı golde asisti yaptı.

DUSAN TADIC'İ YAKALADI

Son 3 karşılaşmada 1 gol ve 4 asistle oynayan 37 yaşındaki yıldız Dries Mertens, Trendyol Süper Lig'de asist sayısını 12'ye yükselterek bu alanda Fenerbahçe'de forma giyen Sırp yıldız Dusan Tadic'i yakaladı. Bu kategoride zirvede ise Kasımpaşa'dan Haris Hajradinovic (13 asist) yer alıyor.

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