Dries Mertens, Hatayspor'a karşı da etkiliydi

Galatasaray'da son dönemin formda oyuncularının başında gelen Dries Mertens, Hatayspor karşısında da etkiliydi.

Milli aradan önce 4-3 kazanılan Kasımpaşa deplasmanında 1 gol ve 1 asistle oynayan Dries Mertens, dün akşam 12. dakikada Mauro Icardi'nin attığı golde asisti yaptı.

DUSAN TADIC'İ YAKALADI

Son 3 karşılaşmada 1 gol ve 4 asistle oynayan 37 yaşındaki yıldız Dries Mertens, Trendyol Süper Lig'de asist sayısını 12'ye yükselterek bu alanda Fenerbahçe'de forma giyen Sırp yıldız Dusan Tadic'i yakaladı. Bu kategoride zirvede ise Kasımpaşa'dan Haris Hajradinovic (13 asist) yer alıyor.