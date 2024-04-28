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Spor

Dries Mertens için yeni kontrat yolda!

Sezon boyunca ortaya koyduğu futbol ile teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmez ismi olmayı başaran Dries Mertens için yeni sözleşme yolda.

Sabah28 Nisan 2024 Pazar 11:42 - Güncelleme:
Dries Mertens için yeni kontrat yolda!
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Sezona damga vuran Dries Mertens, Adana Demirspor karşısındaki iki gol pasıyla 13 asiste ulaştı.

36 yaşına rağmen sahada basılmadık yer bırakmayan yıldız futbolcu, kariyer rekorunu egale etti.

YENİ SÖZLEŞMEYİ HAK ETTİ

Belçikalı futbolcu ayrıca performansıyla yeni sözleşmeyi de hak ettiğini bir kez daha gösterdi.

Mertens, futbola devam kararından vazgeçmezse 1 yıl daha sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Galatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda 47 maça çıkan başarılı on numara, 9 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.

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