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Spor

Dries Mertens: Ndombele bazen hak ettiği dakikaları bulamayabiliyor

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup ettiği maçta 1 gol 1 asistlik performans gösteren Dries Mertens, maçın ardından görüşlerini aktardı.

17 Mart 2024 Pazar 18:34 - Güncelleme:
Dries Mertens: Ndombele bazen hak ettiği dakikaları bulamayabiliyor
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Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, geriden gelip 4-3 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından konuştu.

1 gol ve 1 asistle tamamladığı mücadeleyi değerlendiren Mertens, "Kolay değildi kesinlikle. Kaliteli ve hızlı oyuncuları vardı, bunu gösterdiler. Bizde de aynı özellikler var. Aynı zamanda iyi bir karakterimiz var. Bunu gösterdik ve 3 puanı aldık" dedi.

Attığı golü değerlendiren Mertens, "Tekrar görmem lazım golü. Ndombele, çok komik bir insan ve kaliteli bir oyuncu. Bazen hak ettiği dakikaları bulamayabiliyor çünkü 11 oyuncuyla oynuyoruz. Dün onunla konuşmuştuk ve o yüzden onunla sevindim" ifadelerini kullandı.

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